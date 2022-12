Con 80 fotografi di Instagram alla scoperta dei Mercati Traianei

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Oltre 80 fra fotografi e influencer di Instagram alla scoperta dei Mercati Traianei nel contesto inedito di un'apertura notturna. È l'esperienza vissuta dalle community Igers Italia e Igers Roma il 3 dicembre nell'ambito dell'iniziativa #EmptyMuseum. In 12 ore gli Igers e gli influencer hanno condiviso oltre 600 stories, raggiungendo un bacino di circa 3 milioni di follower.

I dati dimostrano il ruolo ormai centrale e consolidato dei social media e del visual storytelling per raccontare, valorizzare e diffondere al grande pubblico la bellezza del patrimonio culturale nazionale. Nata su Instagram nel 2013, l'iniziativa #EmptyMuseum parte dall'idea di diffondere un'immagine insolita degli spazi culturali, di sera - ormai vuoti - in una versione inedita. I profili che hanno partecipato, ciascuno con le proprie migliaia di follower, hanno permesso all'iniziativa di divenire virale.

Le sorprese ai Mercati Traianei non sono mancate: gli attori Andrea Lami e Roberta Anna e il sassofonista Leonardo Russotto, diretti dall'attore e regista Vincenzo Iantorno, hanno accompagnato gli Igers alla scoperta del museo raccontando le gesta di Traiano, attraverso la lettura del testo Panegirico a Traiano di Plinio il Giovane, nella versione di Vittorio Alfieri e Storia Romana di Cassio Dione e della poesia Alexandros di Giovanni Pascoli.

"L'#EmptyMuseum è un'importante occasione di promozione del patrimonio artistico culturale di Roma. Abbiamo fortemente voluto l'evento e abbiamo permesso l'organizzazione presso i Musei Traianei di una visita esclusiva in notturna riservata agli Igers invitati dalla community, ottenendo un grande ritorno di immagine", ha spiegato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma. "Basti pensare che i primi dieci influencer con più follower che parteciperanno vantano 1,6 milioni di followers e le 95 community di Igers Italia che rilanceranno i contenuti hanno oltre 1 milione di seguaci. Gli Igers realizzeranno straordinarie cartoline digitali di Roma, capaci di generare ricadute reali sul turismo, attivando un vero e proprio circuito virtuoso di promozione". (ANSA).