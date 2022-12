'Hanukkah' al Meis, festa dei lumi raccontata attraverso l'arte

(ANSA) - FERRARA, 03 DIC - Si inaugura martedì 6 dicembre al Museo nazionale dell'Ebraismo e della Shoah (Meis) di Ferrara la nuova mostra temporanea 'Hanukkah. Una festa raccontata attraverso l'arte', curata da Amedeo Spagnoletto ed Ermanno Tedeschi. L'esposizione, visitabile fino all'8 gennaio, è dedicata a Hanukkah, la festa ebraica dei lumi che ricorda la vittoria dei Maccabei sui seleucidi e su chi aveva abbandonato la tradizione per abbracciare il culto greco nel II secolo a.e.v. e il miracolo dell'olio: una delle celebrazioni più gioiose e conviviali del calendario.

Tra le opere esposte, due esemplari di Hanukkiot provenienti dal Museo dei Lumi di Casale Monferrato, una firmata da Emanuele Luzzati, artista inconfondibile che ha raccontato l'ebraismo italiano, e una rivisitazione moderna di Marco Lodola. Tobia Ravà presenta un'interpretazione della festa utilizzando l'alluminio specchiante opacizzato, mentre Francesca Duscià cattura in un olio su tela i suoi simboli. Il lato giocoso è esplorato da Daniel Schinasi che raffigura "I bambini e la giostra di Hanukkah".

Il Meis ospiterà anche laboratori didattici dedicati a quattro feste ebraiche per imparare, divertirsi e giocare. Si inizia domenica 18 dicembre con un laboratorio per famiglie e bambini dai 6 a 11 anni alla scoperta di giochi, sapori e racconti della festa di Hanukkah. (ANSA).