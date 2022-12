Presepi in terracotta in mostra nella casa di Lucio Dalla

(ANSA) - BOLOGNA, 02 DIC - 'Natale a casa di... Lucio' dal 3 dicembre al 14 gennaio con i presepi in terracotta dell'artista sorrentino Marcello Aversa, in mostra nella casa di Dalla in via D'Azeglio, nel cuore del centro storico di Bologna. In una delle sue più celebri canzoni, 'L'anno che verrà', Lucio Dalla immaginava il futuro desiderato come quello in cui "sarà tre volte Natale": era questo, infatti, il periodo dell'anno che preferiva, di cui amava le luci, l'atmosfera, i segni, e che cercava in qualche modo di "dilatare" rendendolo sempre presente nella propria casa dove non c'è stanza in cui non ci sia un presepe, un angelo o un carillon a ricordarlo.

Andrea Faccani, presidente della Fondazione Lucio Dalla, ricorda: "Lucio mi diceva sempre che a Natale gli sembrava di ritornare bambino". In omaggio a questo aspetto fanciullesco della personalità di Dalla, oltre che in ricordo del legame che l'artista aveva con Sorrento, la grande casa accoglierà le Natività in terracotta del ceramista Marcello Aversa, legato da una profonda amicizia a Lucio Dalla.

"Dopo più di dieci anni, in punta di piedi, entro di nuovo a casa sua - sottolinea Aversa - per esporre alcuni miei presepi in terracotta. Non è stato facile per me accogliere l'invito della Fondazione Lucio Dalla. Esporre a Bologna, città che custodisce grandi capolavori di terracotta come quelli di Nicolò dell'Arca, Jacopo della Quercia, Alfonso Lombardi, e quelli più tardi esposti nel Museo Davia Bargellini, mi appariva quasi come un atto di presunzione. Tuttavia, in cuor mio, si è fatta avanti la convinzione che Lucio, che amava il presepio in tutte le sue forme, sia artistiche che artigianali e che era profondamente legato alla mia terra, avrebbe apprezzato questo mio regalo per i suoi ottant'anni".

L'iniziativa, con cui prosegue il percorso celebrativo del biennio in cui ricorre il decennale della scomparsa e l'ottantesimo anniversario della nascita dell'artista bolognese, è realizzata da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con Bologna Welcome e si inserisce in un percorso dedicato alla tradizione del presepio. Per info e prenotazioni delle visite alla casa di Dalla: www.bolognawelcome.com e www.fondazioneluciodalla.it. (ANSA).