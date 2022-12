Musei Reali Torino, guida alternativa con ZanzarArte

(ANSA) - TORINO, 01 DIC - Un nuovo strumento per illustrare il percorso che si snoda tra Palazzo Reale, Armeria e Cappella della Sindone a Torino, offrendo una chiave di lettura originale, per una diversa esperienza di visita nella residenza sabauda: è la Guida alternativa presentata dai Musei Reali e realizzata in collaborazione con il Laboratorio Zanzara e col sostegno del Lions Club Torino Risorgimento.

Il Laboratorio Zanzara, impresa sociale torinese, nata come progetto d'integrazione per persone con disagio mentale, offre un servizio educativo che opera anche come negozio di artigianato e agenzia di grafica e comunicazione.

La Guida nasce nell'ambito del progetto ZanzArTe, frutto dell'incontro tra i Musei Reali e il Laboratorio con l'obiettivo di coniugare il punto di vista della disabilità cognitiva con la realtà museale e migliorare l'offerta educativa partendo dall'accoglienza del pubblico per arrivare alla produzione di specifico merchandising.

Nella prima fase del progetto, gli utenti del Laboratorio Zanzara sono stati ospiti dei Musei Reali e, guidati dagli educatori e dal personale che cura l'accoglienza, hanno potuto fruire liberamente degli spazi di Palazzo Reale, muovendosi tra le antiche stanze e i preziosi oggetti che ne fanno parte, per produrre i primi bozzetti grafici, poi rielaborati in studio. Il risultato è un piccolo volume che offre una prospettiva diversa, non istituzionale, del percorso museale.

Con la pubblicazione della guida di Palazzo Reale si chiude la prima fase del progetto ZanzArTe. Nei mesi a venire gli utenti saranno impegnati nella produzione di analoghe guide sugli altri settori dei Musei Reali. Al termine del progetto, un evento ripercorrerà tutte le tappe del "viaggio", presentando al pubblico le attività di inclusione svolte nelle diverse fasi e l'insieme completo delle singole pubblicazioni. (ANSA).