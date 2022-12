Morto ad Amburgo l'archistar Meinhard von Gerkan

(ANSA) - BERLINO, 01 DIC - È morto a 87 anni ad Amburgo l'archistar Meinhard von Gerkan. Ne hanno dato notizia diversi media tedeschi, fra cui la Faz. Fra le sue opere più famose, la Hauptbahnhof di Berlino, gli scali di Tegel e Berlino-Brandeburgo.

Originario della Lettonia, titolare di "Gerkan Marg and Partner", studio tedesco con filiali all'estero fra i più rinomati a livello internazionale, von Gerkan è rimasto famoso soprattutto per l'uso del vetro e dell'acciaio. Nella sua produzione musei, ponti, aeroporti e stadi in Germania, ma grandi opere sono state realizzate anche in Estremo Oriente, Brasile, Sudafrica. Nel 2005 ha ricevuto il "Gran premio degli architetti federali". (ANSA).