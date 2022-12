InTransito, arte, sostenibilità e capsule del tempo

(ANSA) - ROMA, 01 DIC - E' "Le Rotte di Gaia: i Viaggi dell'Umanità" il tema scelto per la terza edizione de #InTransito - esperienze creative, evento prodotto dall'associazione culturale Music Theatre International ETS in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e con il supporto del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in programma alla Stazione Tiburtina di Roma dal 5 all'11 dicembre.

Focalizzandosi sull'esperienza del viaggio nel mondo, il programma si compone di varie esperienze, sia per grandi che per piccini. Dal social wall (arricchito di nuovi contenuti grazie al quale si potrà interagire con la mappa digitale del mondo online consultabile su un maxi-schermo touch) alla capsula del tempo (la postazione audio digitale su cui il pubblico in transito potrà registrare brevi messaggi audio per lasciare così un pensiero, un ricordo, una speranza, un sogno del viaggio percorso o da percorrere), dalla grande installazione in cartone di Sergio Gotti (che illustrerà gli emisferi e i continenti oltre all'azione-impatto dell'uomo sulla Terra e sull'ecosistema naturale nel tempo e nello spazio) alla mostra fotografica con gli scatti di Lucia Baldini, Nicoletta Diamanti, Rosellina Garbo sul tema della memoria viva (visiva) delle tradizioni vissute nelle comunità, la manifestazione sarà un mix di arte, cultura della sostenibilità e suggestioni creative. (ANSA).