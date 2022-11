Da Boccioni a Pomodoro, mostra antologica di Tornabuoni arte

(ANSA) - FIRENZE, 30 NOV - Tornabuoni Arte torna a presentare la sua Antologia, una scelta delle più importanti opere di arte moderna e contemporanea, da Umberto Boccioni a Arnaldo Pomodoro, che la galleria fiorentina ha selezionato nel corso dell'ultimo anno. La mostra si terrà nelle due sedi italiane, a Firenze (in lungarno Cellini) dall'1 dicembre e a Milano (in via Fatebenefratelli), dal 13 dicembre. L'esposizione offre, non solo ai collezionisti ma anche agli amanti dell'arte in generale, l'opportunità, si spiega dai promotori, "di poter ripercorre i momenti più significativi della storia dell'arte dagli inizi del XX secolo ad oggi, attraverso i capolavori di alcuni dei suoi principali protagonisti.

Come sottolinea Sonia Zampini, storica dell'arte che firma il saggio L'arte nel divenire della storia, contenuto nella pubblicazione che accompagna e approfondisce Antologia 2023, il fil rouge che sottende a questa mostra è il legame profondo tra la storia dell'arte e la storia, l'evoluzione dei linguaggi, "con il succedersi di condizioni sociali, culturali, ideali ma anche con storie intime, personali" che danno vita a un ampio affresco pittorico dai "molteplici intrecci narrativi". Nella sede fiorentina, prima tappa di questo percorso, esposti dipinti di Pierre Auguste Renoir, Boccioni, Galileo Chini, Ottone Rosai, Plinio Nomellini, Alberto Savinio, Giacomo Balla, Léger, Pablo Picasso, Felice Casorati, Leoncillo, Osvaldo Licini, Marino Marini e Salvatore Scarpitta, Giorgio Morandi, Lucio Fontana, Carol Rama, Pomodoro, Boetti, Christo e ancora Carla Accardi, Antonio Bueno, Alberto Burri, Enrico Castellani, Sandro Chia, Jean-Michel Folon, Hans Hartung, Emilio Isgrò, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Giuseppe Uncini, Victor Vasarely, Gilberto Zorio. Dal 13 dicembre una selezione delle opere della Antologia scelta 2023 sarà visibile anche nella sede di Tornabuoni Arte a Milano. (ANSA).