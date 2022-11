Poche e mal rappresentate, le donne nella cultura in Italia

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Nessuna donna tra le direttrici di Teatri stabili. Monumenti femminili (pochissimi) che ritraggono le protagoniste persino a seno scoperto anche laddove non ce n'è davvero ragione. E ancora, solo il 19% di registe in tutto l'audiovisivo nel 2021 e il 23% di sceneggiatrici. Sono alcuni dei dati immortalati dal Primo rapporto annuale dell'Osservatorio sulla parità di genere in Italia del ministero della Cultura presentato a un anno dal suo insediamento e in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

Un'esperienza inedita nel nostro Paese che, come racconta la coordinatrice dell'Osservatorio, Celeste Costantino, "è stato mutuato da quello francese, unico altro esempio in Europa". Una raccolta di esperienze, testimonianze e dati che traccia una descrizione della presenza femminile nel mondo della cultura e delle arti indicando punti di criticità e potenzialità e che nel 2022 contiene un focus sul mondo dell'audiovisivo. Obiettivo, contribuire a colmare il gender gap nel mondo della cultura. "Il nostro ministero - racconta la sottosegretaria al Mic Lucia Borgonzoni - ha una forte presenza femminile anche in fasce apicali e più della Francia. Il nostro compito è far sì che si parli, anche nei libri di scuola, di donne come la scienziata Laura Bassi o la storica dell'arte Palma Bucarelli. E non in quanto donne, ma in quanto donne che hanno fatto la storia". "La verità è che prima il mondo era senza di noi - commenta la regista Cristina Comencini, tra i componenti dell'Osservatorio -. Stiamo facendo una rivoluzione, cercando di entrare come massa critica in tutti i settori dell'umano. Con la nostra differenza. Non vogliamo essere come gli uomini, ma contare quanto gli uomini". (ANSA).