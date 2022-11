Fotografia Europea, aperta la 'open call'

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 NOV - L'Open Call di 'Fotografia Europea' è ufficialmente aperta. Fotografi, curatori e collettivi europei (o residenti in Europa), di qualsiasi età, possono presentare il proprio progetto fotografico per entrare a far parte del circuito ufficiale dell'edizione 2023 del festival. I progetti dovranno esplorare il tema di questa edizione: 'Europe Matters: visioni di un'identità inquieta' per stimolare riflessioni, creatività e nuove visioni dell'Europa come comunità. Ai lavori più significativi selezionati dalla giuria sarà data la possibilità di partecipare al circuito ufficiale del festival, che si terrà a Reggio Emilia dal 28 aprile al 11 giugno, e di ricevere un premio di 3.000 euro per la concezione e la produzione della mostra. Le candidature saranno accettate fino al 16 gennaio La Open Call è realizzata grazie al supporto di Iren, che sostiene "la ricerca di nuovi talenti e di nuovi sguardi sulla realtà contemporanea".

Sono aperte le iscrizioni anche per il progetto 'Speciale diciottoventicinque!'', tutor Elena Mazzi, che accompagnerà un gruppo di giovani durante dieci incontri. Il laboratorio prevede lo studio di un'area specifica del territorio reggiano: il Campovolo. I giovani dovranno dare una loro lettura personale, focalizzando l'attenzione sull'identità dello spazio, sulle sue caratteristiche e sulle varie realtà e comunità che frequentano l'area, incontrando esperti e ideando insieme a loro un progetto che farà parte del circuito ufficiale delle mostre di Fotografia Europea 2023. 'Speciale diciottoventicinque' è aperto ai natə tra il 1 gennaio 1998 e 31 dicembre 2004: per iscriversi c'è tempo fino al 9 gennaio. (ANSA).