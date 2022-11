La collezione Lauder in mostra alla Neue Galerie

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - La maggiore collezione privata al mondo di armature, un'altra, tra le più importanti su scala internazionale ancora nelle mani di una sola persona, di oggetti archeologici tra cui una testa in bronzo di Marco Aurelio e altre di marmo di divinita' e imperatori. Dipinti del medioevo italiano a foglia d'oro, avori anglosassoni, smalti di Limoges. Una mostra alla Neue Galerie di New York apre uno spiraglio nel tesoro di uno dei grandi collezionisti d'arte del nostro tempo: Ronald Lauder.

Co-erede, con il fratello maggiore Leonard, dell'impero dei cosmetici Estée Lauder, il 78enne Ronald colleziona arte da 65 anni.

La mostra coincide con i vent'anni della Neue Galerie, il museo sulla Quinta Strada fondato da Lauder nel 2001 con l'amico gallerista Serge Sabarsky per ospitare opere dalla Mitteleuropa a cui nel 2006 si è aggiunto il celebre ritratto di Adele Bloch Bauer di Gustav Klimt, la "Lady in Gold", acquistato dall'erede Maria Altman (nel film omonimo interpretata da Helen Mirren) per oltre 130 milioni di dollari. I pezzi della collezione, tutti entrati nella raccolta nell'ultimo decennio, sono allestiti in modo da dar l'impressione di entrare in una delle case di Lauder. A contenere pezzi archeologici - una passione recente per Lauder che ha cominciato ad acquistarli nel 2012 - sono vetrine di una serie disegnata da Carlo Scarpa, nella stessa stanza c'è un'armadio di Gio Ponti. Tra i dipinti del Trecento italiano, una Madonna col Bambino di Bernardo Daddi faceva parte di una pala d'altare, i cui pezzi principali sono oggi al Courtald, proveniente dalla Chiesa di San Giorgio a Ruballa vicino a Bagno a Ripoli. La collezione di armature è spettacolare e Lauder ne ha promesso ben 90 pezzi al Metropolitan. La donazione è la più importante del genere dal 1942, con pezzi che vanno dal Medioevo e Rinascimento a rari esempi di armi da fuoco. (ANSA).