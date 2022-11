Anna Weyant, nuovo fenomeno dell'arte a New York

(ANSA) - NEW YORK, 21 NOV - Il fenomeno del momento nel mercato dell'arte a New York si chiama Anna Weyant e ha 27 anni.

Un suo quadro battuto da Sotheby's in maggio per 1,6 milioni di dollari, un'altro da Christie's per 1,2 milioni di dollari la scorsa settimana e fino a Natale una mostra su Madison Avenue da Gagosian che da quest'anno la rappresenta: Anna è certamente sulla cresta dell'onda.

"Sembra una fiaba del nostro tempo", ha scritto il Magazine dello Smithsonian a proposito della giovane canadese i cui quadri tre anni fa vendevano per 400 dollari. "Immaginate Botticelli come una Millennial, le cui bellezze dalla pelle di porcellana alzano la gamba come in un 'meme' alla Victoria Beckham o mettono collane d'oro con scritto sopra 'Corri o muori'", nelle parole del Wall Street Journal sui ritratti di ragazze e giovani donne che evocano, secondo il 'New York Times', "un erotismo sentimentale". I quadri evocano nello stile i 'grandi maestri' dell'arte olandese con un pizzico di surreale ironia nei soggetti e inquietudini alla Balthus o alla John Currin. Weyant è attualmente la piu' giovane artista rappresentata dall'impero di Larry Gagosian, una "complicazione" come ha suggerito il Wall Street Journal, perché per l'ultimo anno il 77enne gallerista sarebbe diventato il suo compagno di vita.

(ANSA).