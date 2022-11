'Omaggio all'ingegno', Jacobacci & Partners compie 150 anni

(ANSA) - TORINO, 17 NOV - La Jacobacci & Partners, società torinese che opera a livello europeo nell'ambito della tutela della proprietà intellettuale, compie 150 anni. Con 15 sedi tra Italia, Francia e Spagna, 450 dipendenti, ha gestito 100.000 brevetti e 100.000 marchi per oltre 10.000 clienti di ogni dimensione, settore e area geografica. La sua storia è ripercorsa dalla mostra 'Omaggio all'Ingegno' alla Venaria Reale (18 novembre 2022-12 febbraio 2023, ingresso libero). Ispirata dalla visione imprenditoriale di Enrica Acuto Jacobacci, vicepresidente e ceo dell'azienda, la rassegna è stata curata da Elena Re e presenta un nucleo di opere fotografiche realizzate nel 2005 da Mario Cresci per la corporate collection di Jacobacci.

"Siamo un'azienda con solide radici, ma sempre proiettata al futuro. La corporate collection nasce dalla volontà di innescare un dialogo tra l'arte contemporanea e il lavoro svolto nella tutela delle idee, perché innovazione e creatività sono un patrimonio da salvaguardare in ogni sua forma" spiega Enrica Acuto Jacobacci.

Le fotografie sono la lettura di un Contesto (Torino, tra Borgo Dora e Quartiere Aurora), la storia di un Edificio (corso Emilia 8, ex sede del Gruppo Finanziario Tessile e attuale sede della Jacobacci & Partners), il racconto di una Memoria (una storia imprenditoriale che si incrocia con la storia del design) e la scoperta di una Identità (un luogo di lavoro che accoglie l'arte). "Nella sua unità - afferma Elena Re - quest'opera di Cresci legge su più piani un tema centrale per Jacobacci & Partners: il tema dell'ingegno, inteso come invenzione e come intelligenza creativa. Il progetto si basa su un profondo lavoro curatoriale, con un'ampia raccolta di documentazione e una ricognizione di testimonianze che fanno parte del vissuto quotidiano". (ANSA).