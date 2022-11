Musei in Musica, a Roma 'notte bianca' di arte, note, eventi

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Sono cinquanta, tra spazi espositivi e sedi istituzionali, i luoghi che quest' anno a Roma terranno aperte le porte sabato 19 novembre per Musei in Musica, una lunga notte alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche della capitale. Con il biglietto simbolico a un euro sarà possibile visitare i musei civici dalle 20 alle 2, università, istituzioni italiane e straniere e sedi espositive e culturali che osserveranno eccezionalmente un orario serale, e scegliere nel ricco cartellone di 35 mostre e oltre cento tra appuntamenti musicali, spettacoli dal vivo, eventi e visite guidate. La manifestazione, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Zètema Progetto Cultura, per questa dodicesima edizione che torna dopo tre anni di stop a causa del Covid offrirà un appuntamento speciale ai Mercati di Traiano con Fiorella Mannoia. "Il ritorno di 'Musei in Musica' è una bellissima notizia per Roma - ha detto l'assessore alla Cultura Miguel Gotor - è un ulteriore segno del progressivo ritorno alla normalità della nostra città dopo il lungo periodo della pandemia e delle difficoltà che lo hanno accompagnato.

Quest'anno è stato fatto un lavoro capillare per presentare ai romani e ai turisti un'ampia e interessante offerta di concerti e spettacoli". Gotor ha voluto ringraziare in particolare Fiorella Mannoia "per aver voluto partecipare a questa edizione, rendendola unica e illuminandola con il suo talento".

Tra le aperture speciali il Senato della Repubblica dalle 20 alle 24 offrirà visite guidate di Palazzo Madama; la Camera dei Deputati dalle 20 alle 2 proporrà ai gruppi la visita di Palazzo Montecitorio e alla mostra fotografica diffusa A testa alta e il concerto della Banda Militare dell'Esercito. Dalle 20 alle 22.30 sarà aperto il Palazzo Lateranense in piazza di Porta San Giovanni. Infine, dalle 19.30 alle 22.30 resteranno aperti il Complesso del Vittoriano e Palazzo Venezia con visite guidate. Occasione speciale è anche l'apertura dalle 20 all'1 del Museo Ebraico di Roma. (ANSA).