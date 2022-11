ANSA/A Roma Museo della scienza in ex caserma,pronto nel 2027

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Il museo della Scienza di Roma è più vicino: la posa della prima pietra sarà nel 2025 e l'inaugurazione entro il 2027. È partito ufficialmente l'iter per la realizzazione della struttura negli spazi delle ex Caserme di via Guido Reni, nel quartiere Flaminio della Capitale, con uno stanziamento previsto di 75 milioni di euro.

Prevista una superficie di 19mila metri quadri, 9000 destinati agli spazi espositivi, il coordinamento di un Comitato scientifico presieduto dal Nobewl Giorgio Parisi. "Roma di fatto è una città della scienza e forse è la città della scienza più importante d'Italia. Questo museo servirà a far capire il metodo scientifico e a fidarsi della scienza", ha detto il pernio Nobel per la Fisica.

"Sono previsti 75 milioni di investimenti totali per la completa riqualificazione dell'ex caserma di via Guido Reni e il rilancio dell'intero quartiere Flaminio -ha detto il sindaco Roberto Gualtieri- Diamo una visione organica, all'insegna della scienza, della cultura e dell'arte, a quest'area importante della città". Il concorso, indetto dall'Assessorato all'Urbanistica di Roma Capitale, con il bando del 4 novembre, è aperto a progettisti italiani e stranieri, e si articola in due fasi: la prima finalizzata all'acquisizione di proposte mentre volta all'acquisizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, scelto tra i primi cinque classificati nella prima fase. I cinque finalisti e il vincitore del concorso saranno selezionati da una giuria, nominata dopo la consegna degli elaborati del primo grado concorsuale. Al vincitore sarà corrisposto un premio di 150.000 euro e ai restanti 4 concorrenti un rimborso spese di circa 20.000 euro. Il concorso si concluderà entro maggio 2023 e sarà svolto sulla piattaforma informatica messa a disposizione dall'Ordine degli Architetti di Roma che garantirà l'anonimato dei concorrenti. "ll Museo della Scienza di Roma diventa finalmente realtà. Oggi è una giornata storica - ha detto Veloccia -. Dopo decenni di dibattiti dunque si parte, con l'idea di un museo moderno, un polo dedicato a promuovere, diffondere e rendere accessibile la cultura tecnico-scientifica". Riguardo le tempistiche la "speranza è di arrivare al vincitore del concorso" il "19 maggio 2023". Il comitato guidato dal premio Nobel Parisi ha gia fornito un concept su cui si dovranno basare gli architetti. La superficie complessiva del Museo "sarà di oltre 19.000 mq (compresi spazi di servizio, spazi verdi/serre e terrazza della caffetteria), di cui 9.000 mq per spazi espositivi di varia natura e 1.100 mq di spazi per la ricerca. Le strutture dovranno essere sostenibili e soddisfare i requisiti energetici più restrittivi", ha detto Gualtieri sottolineando che il Campidoglio vorrebbe chiudere la fase del concorso "entro il prossimo anno, indire la gara nel 2024 e posare la prima pietra agli inizi del 2025". (ANSA).