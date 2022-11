'Nunzio incontra Perugino' alla Galleria nazionale dell'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - La Galleria Nazionale dell'Umbria, dal 12 novembre all'8 gennaio 2023, accoglierà un inedito "colloquio" tra Perugino e Nunzio, uno dei più importanti artisti italiani, che consolida il progetto del museo di Perugia di aprirsi ai linguaggi e alle espressioni artistiche contemporanee.

Da un'idea del collezionista Giuseppe Cascetta, Nunzio Di Stefano ha lavorato ispirandosi all'Annunciazione Ranieri, riflettendo sul suo significato, sui valori formali e spirituali del capolavoro di Perugino.

Il risultato di questo dialogo si è tradotto nell'iniziativa "Nunzio incontra Perugino", con due sculture in legno che analizzano, attraverso un codice contemporaneo, l'eterno rapporto che lega i maestri del passato agli autori viventi e che sono esposte in un apposito spazio dedicato all'interno del nuovo percorso espositivo della Galleria Nazionale dell'Umbria.

"Le due opere in liaison con il Perugino dell'Annunciazione Ranieri - ha affermato Nunzio nel corso dell'anteprima per la stampa - sono l'una l'ideale sviluppo di una curva che avvolge le due figure del dipinto, l'altra la proiezione di uno di 'spazio', interpretato come architettura, come paesaggio, come orizzonte in un dialogo che riflette su proporzioni e volumetrie. Eterna sfida per gli artisti di ogni epoca. Per gli artisti non è complicato dialogare e anzi a volte l'artista più vecchio è quello più contemporaneo".

Non un confronto, lo ha definito Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, sottolineando che l'operazione mira a rimettere in gioco la collezione della galleria con arte contemporanea", ma "un dialogo intimo con un risultato che parla bene anche a chi ha voglia di scoprire che una sorta di classicismo nell'arte non è tramontata. Gli artisti parlano al di là del tempo e delle forme". (ANSA).