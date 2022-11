A Brescia in mostra la "profonda Russia" di Victoria Lomasko

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - Dalle manifestazioni anti Putin disegnate dal vivo alle rappresentazioni della "profonda Russia", quella dei dimenticati e marginali, che da sempre costituiscono i suoi soggetti preferiti, è esposta la storia sociale e politica della Russia dal 2011 a oggi nella mostra personale 'Victoria Lomasko. The Last Soviet Artist', la prima italiana per l'artista dissidente, presentata dal Comune di Brescia, la Fondazione Brescia Musei e il Festival della pace presentano per la prima volta in Italia, aperta da oggi a domenica 8 gennaio 2023 al Museo di Santa Giulia a Brescia.

L'esposizione presenta una vasta produzione dell'artista russa con un percorso ideato specificatamente per gli spazi di Brescia. L'artista ha infatti realizzato lavori site-specific durante la sua residenza in città: 5 Steps, cinque monumentali pannelli ideati e realizzati negli atelier del complesso museale di Santa Giulia, nei due mesi è stata ospite in residenza presso la Fondazione Brescia Musei. "Nel periodo putiniano - racconta la curatrice Elettra Stamboulis - Lomasko ha sfidato innanzitutto l'estetica imperante dell'arte contemporanea, ponendosi nel pieno della tradizione realista, con una cartografia del reale frutto di un lavoro diretto, senza mediazioni, in cui il corpo è protagonista assoluto: i suoi reportage sono realizzati davanti alle persone ritratte, durante le manifestazioni antigovernative, durante la breve primavera bielorussa, innanzi ai giovanissimi prigionieri del carcere minorile di Mosca".

Nata a Serpukhov, a 99 km a sud di Mosca, nel 1978, da marzo 2022 Lomasko vive in Europa, dopo aver tentato fino all'ultimo di rimanere nel proprio paese per non interrompere il proprio ruolo di testimone. L'artista infatti fa parte di un movimento globale che utilizza il disegno come strumento di resistenza e cronaca. (ANSA).