Poste: Francobollo commemorativo per Angela Giussani

(ANSA) - MILANO, 10 NOV - E' stata inaugurata questa mattina allo Spazio Filatelia di Poste Italiane, a Milano, la mostra dedicata a Diabolik, aperta nel giorno dell'emissione del francobollo commemorativo per i 100 anni della nascita di Angela Giussani. Presenti alla cerimonia di apertura Giovanni Machetti, Responsabile della Filatelia di Poste Italiane Mario Gomboli, Direttore della Casa Editrice Astorina, Claudia Sozzani, nipote delle sorelle Giussani e Matteo Buffagni, disegnatore di Diabolik e autore del bozzetto del francobollo. In esposizione fino al 28 novembre la scrivania originale di Angela Giussani e la sua macchina da scrivere, foto d'epoca delle sorelle Giussani, le loro tessere da giornaliste, albi e oggettistica "diabolika". La mostra è arricchita inoltre da alcune tavole a fumetti inedite della storia breve in uscita nel prossimo Diabolik Magnum di dicembre dal titolo "La scrittrice e la contessa" in cui compaiono due personaggi con le loro fattezze. È possibile visitare la mostra gratuita dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. Il francobollo dedicato ad Angela Giussani viene emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del made in Italy in cinquecentomilatrentasei esemplari e appartiene alla serie tematica "il Patrimonio artistico e culturale italiano". Il bozzetto è stato curato da Matteo Buffagni e Sergio Zaniboni e la vignetta raffigura in primo piano Angela Giussani alla macchina per scrivere, sullo sfondo dello sguardo di Diabolik, personaggio a fumetti creato con la sorella Luciana nel 1962. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico. (ANSA).