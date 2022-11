Lake Tai, arte e cambiamenti climatici in mostra a Shangai

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - S'intitola "Lake Tai", il progetto dell'artista americano Michael Wang, realizzato con Prada e con il supporto della Fondazione Prada, sul tema dei cambiamenti climatici, con una serie di lavori esplorativi dell'eredità naturale e culturale della regione del Lago Tai, a Shangai. La mostra si svolge dal 10 novembre all' 8 gennaio 2023 nel Prada Rong Zhai, storica residenza a Shanghai costruita nel 1918, restaurata da Prada e riaperta nell'ottobre 2017. Nella sua arte, Wang utilizza linguaggi espressivi di fenomeni globali, quali il cambiamento climatico, la diffusione delle specie, la distribuzione delle risorse e gli scambi dell'economia mondiale.

"Lake Tai" affronta questioni urgenti legate all'ecologia, alla sostenibilità e al recupero ambientale, coinvolgendo la comunità universitaria di Shanghai che ha collaborato con l'artista nella sperimentazione di nuovi materiali sostenibili, creati a partire da rifiuti organici e industriali, in particolare la serie Taihu (Stones). La regione del Lago Tai ospita i giardini storici più famosi della Cina. È un centro spirituale per la tradizione paesaggistica che celebra il rapporto armonioso tra uomo e natura. Negli ultimi decenni questa relazione è stata alterata dal cambiamento climatico, dall'estinzione di massa e dall'estrazione di risorse naturali in larga scala. L'area del Lago Tai è testimone di questa radicale trasformazione. Dalla fine degli anni Novanta la fioritura di un'alga ha colorato di verde le acque trasparenti del lago. Negli ultimi anni un ampio intervento di recupero ha ripulito le acque. Il Lago Tai è collegato a Shanghai e al mare dal Suzhou Creek, un fiume che attraversa il centro della metropoli e rappresenta una delle vie fluviali più rilevanti della Cina. La storia di questa via di commercio è intrecciata alla biografia dell'ex proprietario di Rong Zhai, l'imprenditore Mr. Rong Zongjing. (ANSA).