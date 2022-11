Al via il restauro della Villa romana di Minori

(ANSA) - NAPOLI, 10 NOV - Al via il progetto di restauro e recupero della Villa Romana Marittima di Minori, sulla costiera amalfitana. Ad annunciarlo è il Comune che spiega come siano cominciati i lavori al sito archeologico, che costituisce uno degli esempi meglio conservati di "villa marittima" dell'area tirrenica.

L'intervento, finanziato nell'ambito del Pon Fesr 2014-2020 "Cultura e Sviluppo" per un importo di 5 milioni, si apre con un cantiere preliminare di indagini archeologiche, seguito per quanto riguarda gli aspetti di tutela dalla Soprintendenza di Salerno e Avellino, che consentirà di approfondire la comprensione e la conoscenza delle diverse fasi storiche ed edilizie della villa, ad oggi ancora non del tutto note. I risultati di queste prime indagini renderanno possibile procedere con metodo scientifico all'intervento di restauro e valorizzazione dell'intero sito archeologico e quindi ampliare il percorso di visita e fruizione della Villa e dell'Antiquarium.

Luogo di otium per gli aristocratici romani, il sito di Minori è uno degli esempi meglio conservati di "villa marittima" dell'area tirrenica. Edificata nei primi anni del I secolo d.C., rimase in vita, anche se con diverse funzioni, fino al VII secolo d.C. Il suo impianto si sviluppava fino al mare. Sono oggi visibili gli ambienti delle terme, gli ambienti di servizio e di rappresentanza, parte dell'ampio viridarium (giardino) circondato da portici e la natatio (piscina).

"Anche durante i lavori il sito continuerà ad essere fruibile - dichiara la direttrice Marta Ragozzino - e sarà un vero e proprio 'cantiere aperto' al pubblico, in cui i visitatori potranno seguire dal vivo le fasi delle indagini archeologiche e godere una visione privilegiata del monumento".

"Finalmente avremo ragione dei 5 milioni di finanziamento che ho contribuito a far assegnare per il restauro della Villa. Il nostro è un obiettivo importante: salvare mosaici e affreschi di questo sito straordinario del I secolo che risulta ancora integro, difendere la nostra più grande entità culturale", ha commentato il sindaco Andrea Reale. (ANSA).