Paratissima chiude con circa 21.000 presenze a Torino

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Paratissima Circus, l'arte emergente in mostra a Torino, chiuderà con circa 21.000 visitatori, circa il 70% delle affluenze dell'edizione del 2019, dato che sottolinea la ritrovata fiducia del pubblico nelle grandi manifestazioni. "Mancano poche ore alla chiusura dei cancelli della Cavallerizza, ma possiamo già fare un bilancio della 18/a edizione. Siamo felici! Dopo due anni di sofferenza abbiamo rivisto le code in biglietteria, abbiamo rivisto i laboratori pieni di bambini e gli spazi incontro gremiti di gente. Questo per noi è il successo più grande, insieme agli attestati di stima e i complimen-ti che continuiamo a ricevere per il lavoro svolto da questo incredibile team, il 70% donne e una età media di 27 anni" evidenzia Lorenzo Germak, fondatore e ceo di Paratissima.

Quasi 800 i bambini che hanno partecipato alle attività didattiche per scuole e famiglie. Più di 150 le opere vendute (a manifestazione ancora in corso) per un prezzo medio di 150 euro, "a riprova del fatto che Paratissima è il contesto ideale per sostenere l'arte e la creatività degli emergenti e l'occasione per diventare piccoli collezionisti" conclude. (ANSA).