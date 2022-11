A Flashback 25.000 visitatori e si concentra su Habitat

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - Ha registrato 25.000 visitatori la decima edizione di Flashback Art Fair, tra curiosi, collezionisti e amanti dell'arte, con 34 espositori italiani e internazionali, oltre 2.000 opere presenti, di cui circa 100 vendute, oltre a tre mostre e più di 30 appuntamenti tra Talk e Laboratori durante i giorni di fiera.

Diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe, è stata dedicata alla passione per l'arte, come si intuisce dalla crasi, he.art, titolo dell'edizione 2022: un atto di amore verso l'arte di tutti i tempi che l'associazione Flashback porterà avanti anche nei prossimi mesi con una progettualità annuale all'interno dei nuovi spazi di Flashback Habitat a Torino, a partire proprio dalle tre mostre che resteranno allestite e visitabili fino al 15 dicembre: Opera Viva, Barriera di Milano a cura di Jòn Gnarr, Cuba introspettiva a cura di Giacomo Zaza e La natura e la sua gemella a cura di Michela Casavola.

"La scelta di portare una fiera di arte antica e moderna in uno spazio già denso di storia - commenta la co-direttrice Ginevra Pucci - ha reso il nostro lavoro ancora più emozionante". "Siamo molto soddisfatte di questa decima edizione - continua la co-direttrice di Flashback Stefania Poddighe - che per noi è stata la migliore di sempre". Parte ora la nuova sfida per l'associazione Flashback, che si prepara a far rivivere gli spazi in Borgo Crimea con attività e progetti che coprono tutto l'anno. "Habitat è Opera Viva, un'esperienza che parte da lontano. Quello che è stato fatto fino a ora in corso Lanza 75 è un accenno di quanto può succedere qui. - afferma Alessandro Bulgini direttore artistico di Flashbak Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee". Dal 15 novembre si avvia il progetto Living Rooms - Le stanze viventi, nato per dare voce a una serie di artisti dell'area regionale. (ANSA).