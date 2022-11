Flashback, tra le opere un de Chirico da 500 mila euro

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - E' Amichevole incontro, celebre pittura metafisica di Giorgio de Chirico, una delle opere con maggiore valore proposte dagli espositori di Flashback, la fiera d'arte che quest'anno festeggia il suo decimo compleanno. Si tratta di un olio su tela del 1970 circa (52.2 x 69 cm), che Artemisia Fine Art Dogana stima 500.000 euro. Non è l'unica ad avere un valore così alto nel nuovo spazio della fiera Flashback Habitat in corso Giovanni Lanza 75, a Torino, anche se non tutti gli espositori si sbilanciano sulle valutazioni delle opere.

Si avvicina al valore del de Chirico il Ritratto di Emilienne Le Roy di Giovanni Boldini, olio su tela del 1912 che Flavio Gianassi - Fg Fine Art Londra valuta 450.000 euro. La stessa galleria propone anche Vir Dolorum con la Vergine Maria e San Giovanni Evangelista, un'opera di fine 1300 di Bicci di Lorenzo, artista del tardo gotico fiorentino. (160.000 euro). Un inedito rilievo di Gasparo Cairano, principale esponente della scultura rinascimentale bresciana, è proposto dalla Galleria Orsi di Milano a 300.000 euro, mentre la Galleria Open Art di Prato stima tra 80 e 100.000 euro il Ritorno dalle Colonie Marine dell'artista fiorentina Marisa Mori, cresciuta artisticamente nella Torino di Felice Casorati. (ANSA).