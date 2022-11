Il tavolo di Gio Ponti e De Poli, record mondiale d'asta

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Unique Low Table di Gio Ponti e Paolo De Poli, che ha catturato il rapporto unico tra architetto e artista, è volato al di sopra della sua alta stima e ha stabilito il nuovo record mondiale d'asta per il duo a 163.800 sterline. E' l'esito dell'asta di design a Londra.

Nell'evento di vendita alla Phillips si è registrato un risultato totale di 5 milioni di sterline. Domenico Raimondo, Senior Director, Head of Department, Europe, e Senior International Specialist, ha dichiarato: "I prezzi realizzati trasmettono un messaggio eccezionalmente positivo e testimoniano la forte domanda del mercato per importanti opere del design del XX e XXI secolo. Abbiamo anche notato una vivace e competitiva serie di offerte per Rare Ceiling Light di Studio B.B.P.R che ha raggiunto 201.600 sterline, prova che l'appetito per il design italiano è più forte che mai. Mentre la vendita procedeva, siamo stati confortati dalla partecipazione di 329 clienti provenienti da 31 paesi in tutto il mondo". La prossima asta di design sarà a New York il 7 dicembre. (ANSA).