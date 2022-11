Al Castello di Rivoli i giochi di luce di Olafur Eliasson

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - I giochi di luce e colori di Olafur Eliasson arrivano al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea. L'artista trasforma la Manica Lunga con una nuova serie di sei opere d'arte immersive simili a dispositivi ottici dalla struttura a cuneo. All'interno di ciascuna installazione si vedono complesse forme fluide in movimento che attraversano uno spazio panoramico a 360 gradi, che appare più ampio di quanto fisicamente possibile. Si tratta di illusioni ottiche prodotte grazie a specchi e proiezioni di luce.

La mostra Olafur Eliasson: Orizzonti tremanti a cura di Marcella Beccaria, si potrà visitare dal 3 novembre al 26 marzo 2023. "Stai per entrare in uno spazio molto buio. Dopo un po' i tuoi occhi si abitueranno e sarai in grado di navigare. I Caleidorama si vedono meglio in queste condizioni. Prova a vedere con il tuo corpo piuttosto che attraverso il tuo schermo digitale", scrive l'artista in una lettera ai visitatori affissa sulla porta della Manica Lunga.

"L'opera di Olafur Eliasson contiene echi dell'Arte povera, in particolare di Giuseppe Penone, Pier Paolo Calzolari, Giovanni Anselmo e Marisa Merz. Attraverso la sua arte, il pensiero processuale ed ecologico degli anni sessanta si collega alla visione contemporanea mediante uno sviluppo organico" spiega il direttore del Museo Carolyn Christov-Bakargiev.

