Marmo Elgin 'clonato' va in mostra a Londra

(ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - L'Institute of Digital Archaeology torna alla carica con i fregi del Partenone. Dopo averla offerta al British, che l'ha rifiutata, l'organizzazione fondata dall'americano Roger Michel ha esposto al Freud Museum di Londra la versione in marmo pentelico di uno dei rilievi 'clonato' a Carrara. L'installazione, inaugurata il 1 novembre nella casa-museo di Hampstead del padre della psicanalisi, precederà due mostre che il prossimo anno esploreranno la figura di Sigmund Freud come collezionista di antichità e poi la sua esplorazione personale dell'Acropoli nel 1904. Il frammento esposto a Londra è quello del Cavallo di Selene riprodotto nei minimi dettagli da un robot della TorArt, l'azienda high tech di Carrara che ha 'clonato', sempre per conto dell'Ida, l'Arco di Palmira distrutto nel 2015 dall'Isis.

Tor Art si è basata sulle scannerizzazioni 3D realizzate al British dall'Institute of Digital Archaeology. Il museo britannico aveva rifiutato all'Ida l'autorizzazione a effettuare le scannerizzazioni, ma Michel e una sua collaboratrice erano andati avanti egualmente con la complicità degli addetti alla sorveglianza delle gallerie usando IPad e IPhone di ultima generazione. Gli scan hanno accompagnato il cavallo di Selene al Freud Museum mentre si parla di una nuova tappa al Louvre, magari assieme a un altro frammento dei rilievi, una metopa con un combattimento tra Centauri e Lapiti, realizzato anche quello nella sede della TorArt a Carrara.

