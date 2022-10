L'attrice Denise Gough in visita agli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 31 OTT - Denise Gough, l'attrice che in Andor, nuova serie di Star Wars, interpreta Dedra Meero, l'ufficiale imperiale che dà la caccia ai ribelli della resistenza, nel weekend si è concessa una visita "in incognito" agli Uffizi. Gough, riferisce una nota del museo fiorentino, "ha apprezzato in particolare, oltre ai capolavori della pittura del Rinascimento, le evocative sculture antiche della Sala della Niobe, al secondo piano della Galleria".

Nei giorni scorsi l'attrice ha preso parte al Lucca Comics & Games in qualità di ospite, proprio per presentare Andor: la serie è infatti disponibile adesso in prima visione su Disney+.

