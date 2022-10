Vicino/lontano, una mostra per 50 anni della Convenzione Unesco

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Un uomo che osserva la sua terra, tra le terrazze verticali dove si coltivano cipolle ad Argapura, in Indonesia. La meraviglia della storica Moschea della città di Bagerhat, in Bangladesh, al mattino, quando sembra specchiarsi nell'acqua. Il cero di Nostra Signora di Nazareth nella città di Belém, in Brasile. La resilienza negli occhi di due bimbe dai capelli rossi, sulle spalle di papà, a Baffa, in Pakistan. E poi Roma, con il corteo che sfila davanti al Colosseo per il 31/o anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, nei giorni dell'invasione dell'esercito russo. È un viaggio alla scoperta del patrimonio culturale e naturale dell'immigrazione in Italia la mostra Vicino/lontano, in programma a Roma dal 28 ottobre al 27 novembre per il 50/o anniversario della Convenzione Unesco sulla Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale e distribuita tra Palazzo delle Esposizioni e quattro Biblioteche di Roma Capitale: l'Europea a Piazza Fiume, Ennio Flaiano al Tufello, Pier Paolo Pasolini a Spinaceto, Enzo Tortora a Testaccio.

"La mostra è nata per festeggiare i 50 anni della Convenzione, ma non è un momento che si presta a grandi celebrazioni con due Paesi Unesco in guerra - dice il presidente della Commissione Nazionale italiana Franco Bernabè - Abbiamo pensato, nel Paese con più siti, di raccontare l'apporto delle diverse culture" che arrivano "con le migrazioni in Italia".

"Una mostra che girerà in molte altre occasioni", aggiunge il presidente dell'Azienda Speciale Palaexpo, Marco Delogu. In tutto, 400 scatti nelle diverse sedi, accompagnati anche da un calendario di eventi. (ANSA).