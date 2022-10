'L'attesa di Enea', capolavoro di Savinio all'asta a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 OTT - 'L'attesa di Enea', dipinto di Alberto Savinio, fratello di Giorgio De Chirico, sarà il top lot dell'asta di arte moderna e contemporanea in programma martedì 8 novembre in Sala Bolaffi a Torino. Nei giorni precedenti, a partire dal 3 novembre, l'opera sarà esposta nella stessa sede di Aste Bolaffi, durante la settimana torinese dell'arte. Il valore è stimato in 350.000-450.000 euro e l'opera "è stata dipinta a Parigi negli anni prolifici dell'adesione di Savinio al movimento surrealista, anche se, guardandola, rivela immediatamente lo stile del tutto singolare dell'artista, a metà strada tra Surrealismo e Metafisica ma con una straordinaria unicità", spiega Caterina Fossati, specialist del dipartimento di Arte moderna e contemporanea di Aste Bolaffi L''Attesa di Enea' di Savinio non è l'unico capolavoro dell'asta dell'8 novembre. Il catalogo è composto da oltre 190 lotti che spaziano dagli inizi del Novecento ai giorni nostri.

Dopo un primo capitolo dedicato alla grafica con opere tra gli altri di Michelangelo Pistoletto, la seconda sezione d'asta vede protagonista la grande pittura e scultura Tra questi, lavori di Antonio Ligabue (Il pascolo, il cui valore stimato è di 160.000-200.000 euro), Giorgio De Chirico (La partenza del cavaliere), Mario Sironi (Composizione con cavallo bianco), Renato Guttuso (Contadino con sacco di patate), Francesco Clemente (Senza titolo) e Piero Manzoni, (Senza titolo).

Tra i lavori più recenti in catalogo per l'asta dell'8 novembre l'olio su fotografia del 2000 di Gerhard Richter, un lotto di otto tavole originali da "Pinocchio" del 2003 di Mimmo Paladino e gli scatti di Nan Goldin, fotografa protagonista del documentario di Laura Poitras, vincitrice del Leone d'oro al Festival di Venezia 2022. (ANSA).