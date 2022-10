Luci d'Artista Torino, tre nuove opere con omaggio a Ucraina

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Luci d'Artista compie 25 anni e regala alla città tre nuove opere, 'Azzurrogiallo' di Giorgio Griffa, omaggio ai colori dell'Ucraina e di Torino, 'io, sono nato qui' sull'ospedale Sant'Anna, di Renato Leotta, che cambia a seconda degli stati d'animo dell'artista, e '...?...', un grande punto interrogativo sul Mercato Centrale, con sui Grazia Toderi rappresenta le grandi domande della vita. In tutto 26 luci, 19 in centro e 9 nelle circoscrizioni, che saranno accese dal 27 ottobre all'8 gennaio dalla domenica al giovedì fino alle 22, il venerdì e sabato e dal 19 dicembre al 2 gennaio fino a mezzanotte.

"Torino torna a puntare sulla cultura e sull'arte contemporanea", sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo che replica anche alle polemiche sul tema dei caro bolletta. "La cultura non è mai uno spreco -afferma - e il nostro ragionamento è stato di non rinunciare a questa vocazione della città anche a fronte di numeri chiari. I consumi della Città sono circa 80 milioni di euro, e su questi Luci d'Artista cuba per 88 mila euro, poco più dell1%: a fronte di questi dati abbiamo ritenuto di non fermare una manifestazione importante. E sono convinto che la città risponderà come sempre con entusiasmo,, passione e affetto. Nel momento in cui la cultura taglia ovunque, Torino investe in nuove opere". (ANSA).