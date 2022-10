Scoperta antica 'fontana' al Palazzo dei Diamanti di Ferrara

(ANSA) - FERRARA, 22 OTT - Nuove scoperte di grande valenza storica emergono dai lavori a palazzo dei Diamanti e dal cantiere nel giardino delle duchesse a Ferrara. Nel palazzo rinascimentale, dopo che - circa un anno fa - nel corso dell'intervento di riqualificazione è emersa la cosiddetta 'sauna del duca' (struttura di epoca estense con seduta, schienale e fori per l'acqua), un altro ritrovamento ha visto la luce: si tratta di una vasca per l'acqua con superficie liscia - di circa 75 centimetri di profondità - localizzata nell'area esterna, precisamente nel primo cortile.

"È un elemento nuovo - spiega la funzionaria del Ministero della Cultura Chiara Guarnieri - che non risulta dalle planimetrie storiche in nostro possesso e che è di epoca, probabilmente, cinquecentesca". A una prima analisi si notano segni di successivi rifacimenti. La vasca, forse una fontana, è quindi il risultato di successive 'modellazioni'. Sempre negli ultimi giorni, un'altra scoperta è venuta alla luce nel corso degli scavi nel giardino delle duchesse, dove è attivo il cantiere per la riqualificazione di un'ala di palazzo Municipale: si tratta di un'antica pavimentazione che, a una prima analisi, è riconducibile alla via nord-sud del quartiere medievale del Borgonuovo, come si chiamava l'area in quegli anni. "Il passato continua a rivelarsi e a prendere forma, svelando novità ed elementi utili a ricostruzioni storiche sempre più precise e puntuali, grazie al lavoro attento di funzionari, archeologi e studiosi", dice il sindaco Alan Fabbri. "Un lavoro che intendiamo valorizzare, investendo su formazione dei ragazzi, conoscenza e sull'altissimo valore della nostra storia". (ANSA).