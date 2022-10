Strade, ponti, case, in mostra la New York di Hopper

(ANSA) - NEW YORK, 21 OTT - La città di New York vista da uno sguardo d'eccezione, quello di Edward Hopper, pittore e illustratore statunitense esponente del realismo americano. In mostra al Whitney Museum fino al 5 marzo 2023 'Edward Hopper's New York' che con oltre 200 opere tra disegni, stampe, illustrazioni e dipinti descrive la visione della 'città americana che conosceva e amava di più', come raccontava lui stesso.

I punti di osservazione sono spesso una finestra o un tetto ma l'artista sceglie deliberatamente di rappresentare angoli, strade, strutture, ponti meno conosciuti, tralasciando monumenti e luoghi iconici, sceglie anche l'orizzontalità piuttosto che la verticalità.

New York fu casa per Hopper per quasi 60 anni, dal 1908 al 1967, e la sua non fu una rappresentazione precisa di una metropoli del 20/o secolo all'insegna uno sviluppo edilizio sfrenato, dell'aumento della popolazione e dei cantieri stradali disseminati ovunque, piuttosto la sua New York rimane a misura d'uomo e poco popolata.

"Questa mostra - ha detto la curatrice Kim Conaty - presenta opere anche meno o del tutto sconosciute al pubblico. Hopper visse in città per la maggior parte della sua vita, al civico 1 di Washington Square North non lontano dall'attuale sede del Whitney. Nel corso della sua esistenza fu testimone degli stessi incessanti cicli di demolizione e costruzione che ci sono oggi, mentre la città si reinventa costantemente. Tuttavia Hopper ha catturato una città che è allo stesso tempo in cambiamento e immutabile, un posto particolare nel tempo e al quale la sua mente ha dato una forma ben distinta". (ANSA).