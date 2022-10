Il Profumo del Cinema, riflettori su grandi film e 'nasi'

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Dal 21 al 24 ottobre si accendono a Torino i riflettori sulla mostra Il Profumo del Cinema. Grandi film italiani raccontati dal genio olfattivo di grandi nasi. Per allestire la mostra sono stati selezionati, in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, sei grandi film della cinematografia italiana e coinvolti dodici nasi, italiani e internazionali, per ideare altrettante fragranze che ne completino la narrazione visiva; ciascun film è raccontato infatti da due fragranze. Una pellicola profumata, dunque, il cui regista è un naso creatore, la piramide olfattiva ne costruisce la trama; mentre le note di testa, di cuore e di fondo sono gli attori. La prima tappa della mostra Il Profumo del Cinema è stata inaugurata dal 3 all'8 maggio, in occasione della Milano Beauty Week, e ha accolto oltre 5.000 visitatori. L'iniziativa torna a Torino, nella cornice del Museo Nazionale del Cinema, alla Mole Antonelliana, da venerdì 21 a lunedì 24 ottobre. Alla mostra, aperta al pubblico dalle 9 alle 19, si può accedere gratuitamente e senza prenotazione. (ANSA).