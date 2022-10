Echard vincitrice premio Duchamp, sua opera esposta al Mef

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Sono esposte al Mef, nella mostra Eclettica! a cura di Andrea Busto e al Centre Pompidou di Parigi, le opere di Mimosa Echard che ha vinto il premio "Marcel Duchamp 2022".

Echard è stata vincitrice del premio Ettore e Ines Fico 2021. Ines Fico in vita aveva riconosciuto il talento dell'artista acquistando le due opere maggiori dal titolo "A discussion with Trash (2015)" che sono state successivamente donate, tramite la Fondazione Fico, alla Fondazione De Fornaris e attualmente in deposito presso la Gam di Torino.

Il Museo Fico si è congratulato con l'artista. (ANSA).