Torna Roma Arte in Nuvola, l'Ucraina Paese ospite

(ANSA) - ROMA, 19 OTT - Non solo una fiera, quanto piuttosto uno spettacolo che celebra la vitalità dell'arte, attraverso più di 140 gallerie italiane e internazionali, due mostre, performance dal vivo tutte al femminile e talk dalla forte impronta divulgativa, e con la presenza dell'Ucraina come Paese ospite per gridare forte il valore della pace: dopo il felice esordio del 2021, con oltre 30mila visitatori, torna "Roma Arte in Nuvola", fiera internazionale di arte moderna e contemporanea ideata e diretta da Alessandro Nicosia, con la direzione artistica di Adriana Polveroni, la cui seconda edizione si svolgerà dal 17 al 20 novembre alla Nuvola di Fuksas.

Pensata per diventare un punto di riferimento del mercato e del collezionismo italiano del Centro e del Sud (ma con un occhio alla dimensione internazionale), e al tempo stesso per attirare nuovo pubblico giovane appassionato d'arte, la Fiera - organizzata da C.O.R Creare Organizzare Realizzare - è un contenitore che si configura come una festa partecipata e inclusiva: oltre 140 gallerie saranno centrali con la loro offerta artistica (più di 60 le nuove partecipazioni rispetto al 2021), affiancate da performance dal vivo tutte al femminile e talk con esperti. Quindici saranno i progetti speciali, tra cui due mostre, una dedicata a Piero Dorazio (con Tornabuoni Arte), con 30 opere dell'artista, e l'altra dal titolo "I grandi capolavori dell'Eur. Una apparizione di valori", che presenta le opere d'arte di proprietà di Eur S.p.a.

Nel programma grande risalto al progetto espositivo "Si vis pacem" dedicato al Paese ospite, l'Ucraina, la cui presenza ha un forte valore simbolico e politico: curato da Yevhen Bereznitsky, direttore della Bereznitsky Art Foundation, il progetto si focalizza sull'arte ucraina della seconda metà del XX secolo e su quella contemporanea, nonché sulle opere realizzate direttamente come reazione all'aggressione militare russa. (ANSA).