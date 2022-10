Il Guggenheim di Bilbao festeggia i 25 anni con nuova mostra

(ANSA) - MADRID, 18 OTT - Il museo Guggenheim di Bilbao compie oggi 25 anni. inaugurata il 18 ottobre 1997, la casa dell'arte contemporanea nei Paesi Baschi, progettata dall'architetto canadese Frank O. Gehry, festeggia la ricorrenza con una mostra volta a valorizzare la propria collezione, visitabile interamente a partire da domani. Secondo un comunicato ufficiale, l'esposizione 'Sezioni/Intersezioni' è "concepita come un grande trittico" ed è composta da "tre approcci tematici che dialogheranno tra loro e permetteranno di riscoprire le opere che hanno storicamente definito sia l'interno sia l'esterno del museo".

Il Guggenheim di Bilbao custodisce circa 145 opere proprie, più altre 27 che sono oggetto di prestiti a lungo termine. In tutto, il museo ha ricevuto in 25 anni quasi 25 milioni di visite. (ANSA).