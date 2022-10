All'asta primo autoritratto Warhol, artista con le dita nel naso

(ANSA) - WASHINGTON, 16 OTT - Il primo autoritratto di Andy Warhol andrà all'asta a New York il 15 novembre con un valore stimato tra i 300.000 and 500.000 dollari. Lo riporta Forbes. Il dipinto, che risale al 1948 quando l'artista era uno studente ventenne al Carnegie Institute of Technology (ora Carnegie Mellon University), ritrae Warhol con le dita nel naso. Il titolo 'Nosepicker I: Why Pick on Me', letteralmente significa 'colui che si infila le dita del naso, perché lo faccio a me' ma è anche un gioco di parole in inglese poiché 'pick' significa anche 'criticare', 'fare le pulci' a qualcuno. Assieme all'autoritratto all'asta alla Phillips di New York anche un raro dipinto della sua casa d'infanzia. 'Living Room' che ha un valore stimato tra i 250.000 e i 450.000 dollari. (ANSA).