'The floating collection' studia collezioni museali Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 OTT - Apre il 28 ottobre al MAMbo-Museo d'arte moderna di Bologna 'The floating collection', una collettiva che prende avvio dal desiderio di studiare e approfondire le collezioni dei Musei Civici e di altri sistemi museali cittadini, tramite lo sguardo di sei artisti del contemporaneo: Alex Ayed (Strasburgo), Rä Di Martino (Roma), Cevdet Erek (Istanbul), David Jablonowski (Bochum), Miao Ying (Shanghai), Alexandra Pirici (Bucarest). Nel rapportarsi al patrimonio culturale della città, i sei artisti invitati ne hanno fatto una piattaforma di ricerca per ripensare il passato, il presente e il futuro dell'istituzione museo e immaginare una sua forma inedita, ancora in divenire.

'The Floating Collection', a cura di Lorenzo Balbi e Caterina Molteni, visibile fino all'8 gennaio, riflette su una possibile decolonizzazione degli immaginari culturali e delle pratiche espositive museali, in cui "decolonizzare" diventa una scelta operativa, un modus operandi. Ispirandosi al dibattito e ai processi di decolonizzazione avviati nei musei etnografici e antropologici di tutto il mondo, la mostra intende studiarne i metodi, "applicandoli a un'analisi consapevole del patrimonio culturale locale e a una pratica espositiva capace di accogliere la pluralità di narrazioni, identità e specificità sociali che caratterizzano la nostra contemporaneità". (ANSA).