Museo Ca' Rezzonico a Venezia cambia veste, al via i lavori

(ANSA) - VENEZIA, 15 OTT - A partire dal 24 ottobre Ca' Rezzonico, il museo del Settecento veneziano, sarà oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, restauro e allestimento.

Per ragioni di sicurezza il palazzo non sarà, quindi, accessibile al pubblico fino a primavera inoltrata 2023. Si procederà per prima cosa al riallestimento degli spazi del piano terra adibiti ai servizi e all'accoglienza, fortemente compromessi a seguito dei danni provocati dall'acqua alta nel novembre 2019. (ANSA).