Mostre: 10 artisti internazionali raccontano fiume Isonzo

(ANSA) - UDINE, 13 OTT - Una carrellata di opere di videoarte, spatial installation, elaborazioni fotografiche, pittura gestuale, durational performance, tutte incentrate sul ruolo storico del fiume Isonzo. A proporla è la mostra "B#Side The River", allestita da oggi all'ex rifugio antiaereo di piazza I maggio, a Udine, un luogo simbolico legato alla storia della Seconda Guerra Mondiale nel capoluogo friulano.

L'esposizione, la cui apertura al pubblico è in programma il 14 ottobre e che resterà visibile fino al 6 novembre, presenta le opere realizzate dai dieci artisti internazionali ospiti dell'omonimo festival, B#Side the River, progetto promosso dall'Associazione di promozione artistica e culturale IoDeposito, sotto la direzione artistica di Chiara Isadora Artico. La manifestazione si è svolta nel corso dell'estate sul territorio regionale, dove gli artisti sono stati ospitati in residenza tra l'Isontino e la Bassa Friulana per raccontare le storie dell'Isonzo attraverso le pratiche partecipative dell'arte contemporanea, dove i linguaggi più innovativi si fondono con la ricerca storica, alimentati dalle testimonianze di chi vive sul territorio.

Per l'evento inaugurale, il 14 ottobre al Rifugio Antiaereo di Piazza I Maggio (la mostra sarà poi replicata a Trieste dal 10 al 27 novembre), si terrà una durational performance concepita appositamente per l'occasione da Andreja Kargačin, giovane artista serba di Novi Sad, e ispirata alla storia delle donne della nostra regione. Tra gli altri artisti in mostra, la slovena Đejmi Hadrović, che vive e lavora in Egitto, la neozelandese di origine cambogiana Lang Ea, l'artista serba Andreja Kargačin, la turca Gülhatun YÕldÕrÕm, la svedese Ingrid Ogenstedt, la belga Nathalie Vanheule, l'italiana Marta Lodola, attiva in Germania, lo sloveno Boris Beja, la canadese Holly Timpener, l'olandese Deimion "Peim" van der Sloot. (ANSA).