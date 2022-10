Italia protagonista di London Frieze con mostra 'In piena crisi'

(ANSA) - LONDRA, 13 OTT - L'Italia è protagonista nei giorni di London Frieze, la grande fiera dell'arte nella capitale britannica. A partire dalla mostra 'In Piena Crisi: Frontiers of Italian Art' che viene inaugurata questa sera nella residenza del nuovo ambasciatore d'Italia a Londra, Inigo Lambertini, e può essere visitata fino al 16 ottobre.

L'evento rappresenta l'ultima edizione di 'Italy at Frieze', mostra che si tiene nella sede diplomatica italiana a partire dal 2019 proprio durante la rassegna artistica internazionale.

Con artisti della giovane scena italiana contemporanea, personaggi storici di grande spessore della tradizione surrealista o dell'Arte Povera, 'In Piena Crisi', a cura di Sofia Gotti, prova a sfidare, interrogare e complicare il significato dell'essere italiani oggi, mostrando gli sforzi insistenti degli artisti per spingere le frontiere della loro arte: si va da un'iconica e colorata astrazione di Carla Accardi a un'audace fusione figurativa di iconografia classica con preoccupazioni contemporanee di Jem Perruchini.

L'evento tra l'altro segna le celebrazioni di "Un anno di BeIT", campagna a sostegno del Made in Italy lanciata dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale nel 2021. "Gli italiani hanno sempre avuto la capacità di guardare avanti e di proiettare idee in un panorama in continua evoluzione. Chiamiamola percezione, talento, passione per le idee o capacità di pianificazione. L'industria creativa è conseguenza naturale di questo atteggiamento lungimirante", afferma l'ambasciatore Lambertini. E aggiunge: "Con questa mostra puntiamo a mettere il meglio dell'industria creativa italiana. Attraverso gli artisti selezionati e la serie di eventi collaterali organizzati, l'ambasciata celebra il successo dell'iniziativa di branding BeIT, mostrando le creazioni più innovative, diverse e rivoluzionarie di artisti moderni e contemporanei, come forma di espressione, ma anche come mezzo per aumentare la ricchezza del nostro Paese".

Durante i giorni di London Frieze vengono anche organizzati una serie di incontri dedicati, fra l'altro, al mercato italiano dell'arte e al rapporto tra italianità e transnazionalismo.

