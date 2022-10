Mostre: reperti Assiria al Museo Archeologico Castello Udine

(ANSA) - UDINE, 12 OTT - Raccoglierà alcuni tra i più importanti reperti archeologici provenienti dalle capitali dell'Assiria e oggi custoditi nei musei italiani la mostra "Dal centro dell' impero. Nuove scoperte archeologiche dell' Università di Udine nell'antica Assiria", visitabile al Museo Archeologico Castello di Udine dal 12 dicembre al 30 aprile 2023.

L'evento intende celebrare il trentennale delle attività dell'ateneo friulano in Siria e Iraq, ed è nato dalla collaborazione tra lo stesso ateneo e i Civici Musei di Udine.

Ad annunciarlo oggi sono stati gli organizzatori, a ridosso dell'ultima tappa della Maratona Digital Humanities, che approderà a Udine dal 14 ottobre dopo aver toccato le Università degli Studi di Verona, Bergamo, Modena e Reggio Emilia, Ca'Foscari.

L'iniziativa, organizzata dal Dip. Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell' Università di Udine, con la collaborazione del Comune, intreccerà arte, archeologia e informatica umanistica in una successione di eventi, con la presenza di circa 160 esperti coinvolti in 5 giornate, 6 tavole rotonde.

"Lo scopo dell'ultima tappa della Maratona - spiegano gli organizzatori - è fornire una visione a ventaglio delle possibilità di applicazione dell'informatica umanistica in diversi ambiti, linguistica filologia e letteratura, dalla storia al cinema, all'arte e all'archeologia".

Tra gli altri eventi in programma dal 13 al 15 ottobre, nel Museo di Casa Cavazzini a Udine saranno proiettati i video della scoperta dei rilievi assiri di Faida (Iraq), che ha permesso a un gruppo di archeologi dell'ateneo, coordinato dal prof.

Daniele Morandi Bonacossi, di ottenere il premio internazionale dell'archeologia intitolato a Khaled al-Asaad. Il 14 ottobre ci sarà un video collegamento da Faida con il prof. Morandi Bonacossi, ordinario di Archeologia e Storia dell'Arte del Vicino Oriente antico, per l'inaugurazione del primo parco archeologico iracheno, che si aprirà il 16 ottobre. Nell'ex chiesa di San Francesco, location della tavola rotonda finale della Maratona, per concessione della galleria Copetti Antiquari troverà spazio un'opera dell'artista coreano Kim Seung-Hwan.

(ANSA).