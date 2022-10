L'installazione di Lorenzo Petrantoni ferma il tempo a QC Terme

(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Un evento in un luogo onirico e senza tempo firmato da Lorenzo Petrantoni: "Wellness in Wonderland O'Clock": così QC Terme ha presentato a San Pellegrino la campagna Autunno/Inverno 2022. L'artista, illustratore e art director poliedrico e spiazzante, ha ideato per il Gruppo QC Terme un'installazione site specific che si sviluppa in 5 opere: la prima è una rappresentazione di un orologio fiabesco al cui interno si possono trovare tutte le strutture QC Terme rielaborate dall'artista secondo il proprio estro creativo per poi proseguire con altre 4 opere che sottolineano i concetti chiave del gruppo: Wonder of Water, Wonder of Dreams, Wonder of Time, Wonder of Wonders. Si tratta di installazioni di design interne ed esterne alle strutture che, in un gioco di luci e ombre, evocano sensazioni del passato e stimolando desideri futuri, in un sogno senza fine. La collaborazione con Lorenzo Petrantoni nasce dalla voglia di giocare con il concetto del tempo sovvertendo le regole e le letture canoniche. La realtà lascia spazio alla fantasia mentre giochi e suggestioni catturano i sensi, in un vortice di sorprese che rendono memorabile questa pausa dal mondo. Gli orologi si fermano, il mondo esterno non esiste. E' il tema del tempo, che è fondamentale per QC Terme poiché regalare del tempo significa far vivere attimi da ricordare che diventano poi, nella loro semplicità, una ricchezza da portare sempre nella mente e nel cuore: "Gift Moments Not Things", questa l'idea che sta alla base dei brand claim del gruppo.

Per la presentazione della stagione è stata scelta la sede di San Pellegrino Terme, l'antico Casinò, luogo di per sé senza tempo, sospeso tra passato e presente. Una preview che, attraverso giochi di luce, ha creato un ambiente poetico, capace di veicolare un mondo fiabesco. La cena stessa è stata un percorso à rebours che va contro la normale routine, ritmata dai piatti firmati da Marco Corradi che ha interpretato con stile e carattere il tema del tempo. (ANSA).