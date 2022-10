Gallerie d'Italia, a Torino le foto di Gregory Crewdson

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Apre al pubblico alle Gallerie d'Italia - Torino la grande mostra Gregory Crewdson.

Eveningside, première mondiale della nuova serie di fotografie dal titolo omonimo, Eveningside (2021-2022) del grande fotografo di fama internazionale Gregory Crewdson. In parte commissionate da Intesa Sanpaolo, le immagini di Eveningside di Crewdson sono state concepite dall'artista come l'atto finale di una trilogia che abbraccia dieci anni di lavoro. La mostra, che apre al pubblico fino al 22 gennaio 2023, è una rassegna di questa trilogia, curata da Jean-Charles Vergne, che inizia con Cathedral of the Pines (2012-2014) e An Eclipse of Moths (2018-2019), accanto ai precedenti scatti minimalisti di Crewdson, intitolati Fireflies (1996). Inoltre, nella sala multimediale all'avanguardia adiacente alla mostra all'interno del museo verrà proiettato Making Eveningside, un video dietro le quinte con musiche originali di James Murphy degli Lcd Soundsystem, e Stuart Bogie, polistrumentista-compositore americano. "L'ospitare mostre come Eveningside ci riconduce alle motivazioni dell'impegno di Intesa Sanpaolo verso la cultura: la diffusione di valori che uniscono l'arte, le persone, la comunità. La Banca coltiva questi valori con la stessa determinazione con cui concepisce il suo ruolo nei confronti della crescita dell'economia e della società" commenta il presidente Gian Maria Gros-Pietro. "Le attività di Gallerie d'Italia interpretano pienamente il ruolo e l'impegno di Intesa Sanpaolo a favore della crescita culturale e sociale del Paese" sottolinea il presidente emerito Giovanni Bazoli. (ANSA).