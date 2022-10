A Giulia Cenci la 21/a edizione del Premio Cairo

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - E' Giulia Cenci, con l'opera inedita Untitled, l'artista vincitrice della 21esima edizione del Premio Cairo che promuove le proposte contemporanee dei giovani artisti.

Cenci, nata a Cortona (Arezzo) nel 1988, svolge la propria attività tra Amsterdam e la stessa Cortona, utilizzando spesso tra i protagonisti delle proprie opere ibridazioni di uomo, animale e macchinari: nel caso dell'opera realizzata per il premio, si tratta di un calco di un lupo immerso in una vasca idromassaggio.

L'opera, realizzata mediante materiali di recupero associati alla tecnica del calco, secondo la motivazione della giuria ha "saputo rappresentare con potenza formale l'incontro tra esseri viventi e mutazioni tecnologiche, tra naturale e artificiale, tra identità e alterità".

La giuria è stata presieduta da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente dell'omonima Fondazione di Torino, e composta da: Luca Massimo Barbero, direttore Istituto di Storia dell'Arte della Fondazione Giorgio Cini di Venezia; Mariolina Bassetti, Chairman Christie's Italia; Gabriella Belli, Storica dell'arte già direttore Fondazione MUVE - Musei Civici di Venezia; Ilaria Bonacossa, direttrice del Museo nazionale dell'Arte Digitale di Milano; Lorenzo Giusti, direttore Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (Gamec) di Bergamo; Andrea Viliani, direttore del Museo delle Civiltà di Roma.

Fino al 16 ottobre nel Palazzo Reale di Milano è aperta gratuitamente la mostra con le opere inedite della 21esima edizione e con tutta la Collezione Premio Cairo, oltre a 40 opere di giovani non professionisti del Premio Arte. (ANSA).