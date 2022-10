Cuori e inclusività, l'arte gentile di Isabella Mandelli

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - E' forse la naturalezza e la capacità di "accoglienza" del suo gesto artistico ciò che colpisce di più osservando Isabella Mandelli mentre dà vita sulla tela al giudizioso Finolu, all'energico Barabà, a Oco, inguaribile ottimista, a Boda, un grande ascoltatore, e a tutte le originali figure acquatiche, draghi e oggetti antropomorfi che compongono il colorato e poetico mondo dei Barabubbles. Proprio a queste creature, che l'artista ha ideato nel 2017 dipingendole con la tecnica dell'acquerello e partendo da una suggestione vissuta nell'infanzia, è dedicato il Festival Barabubbles, in programma a Roma dal 7 al 14 ottobre negli spazi di Cosmo, nel quartiere Trastevere.

Una settimana densa di appuntamenti per far comprendere al pubblico la felice dimensione del mondo dei Barabubbles, ben rappresentata dalle opere esposte in mostra per l'occasione: del resto questa "arte eco-sociale", come la definisce Mandelli (prima donna vicepresidente e amministratore delegato per l'Italia di una grande multinazionale leader del settore sanitario), invita il pubblico a sospendere il giudizio, ad accogliere l'altro, a vivere in armonia con il mondo che ci circonda. "La mia arte vuole rassicurare e includere tutti, persone di qualsiasi genere, senza distinzioni", dice all'ANSA l'artista.

Dopo il primo appuntamento del 7 ottobre, con la presentazione "Barabubbles - Il manuale" (Psicografici Editore), libro scritto a quattro mani con Fabrizio Guerrini, l'8 ottobre Mandelli ha dato il via al primo dei laboratori gratuiti per bambini (che poi proseguiranno per tutta la settimana) e a una suggestiva sessione di live painting. Tanti gli ospiti attesi al Festival: da Daniel Lumera a Diego Ingrassia, da Ruggero De Paulis ad Alessandro Varisco, e poi Emma D'Aquino, Francesco Bove, Jessica Faroni, Claudia Conte, Nadia Tresoldi, Stefano Luca e molti altri. (ANSA).