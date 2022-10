Apre Torre dell'Orologio a Chianciano, è la prima volta dal '500

(ANSA) - CHIANCIANO TERME (SIENA), 07 OTT - Per la prima volta, dal 1500, periodo della sua costruzione, la Torre dell'Orologio di Chianciano Terme (Siena) sarà aperta al pubblico e sarà visitabile. Lo si deve ad un intervento di recupero e valorizzazione voluto dall'Amministrazione comunale che ha portato, con un finanziamento di 100mila euro, al rifacimento e alla messa in sicurezza della scala interna, al consolidamento della terrazza panoramica e ai lavori di ripulitura della pietra. L'inaugurazione della torre avverrà sabato 8 ottobre dalle 17 alle 18.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 con ingresso gratuito. A partire da sabato 15 ottobre la Torre dell'Orologio sarà definitiva aperta al pubblico con ingresso a biglietto simbolico di 3 euro.

I due bastioni della porta superiore del castello di Chianciano, esistenti dal 1287, erano l'attuale torre dell'orologio e l'edificio posto di fronte. Le due torri furono distrutte con l'espugnazione della città da parte dei Medici; nonostante Chianciano si fosse dichiarato comune libero, dovette piegarsi a Firenze. Fonti storiche del 1550 descrivono il montaggio dell'orologio sotto il campanile. La città affidò al concittadino Leonardo di Goro la cura del meccanismo. Già in precedenza la famiglia di Goro, maestri fonditori di campane, si occupò dell'installazione dell'orologio sulla torre di Montepulciano. Poi Luca Alberto di Goro a sostituire l'orologio e a forgiare una nuova campana per la torre. Tra il 1557 e il 1743, durante il predominio dei Medici, la torre subì ulteriori interventi ottenendo la sua forma attuale. Lo stemma mediceo fu fatto installare nel 1557 dal Granduca Cosimo I. Nei secoli successivi la torre fu restaurata e nel 1847 fu rialzata.

L'orologio attuale risale al 1933 e scandisce l'ora insieme ai rintocchi della campana che sovrasta la torre. (ANSA).