A Como il bene Fai più visitato, è Villa del Balbianello

(ANSA) - COMO, 07 OTT - Villa del Balbianello, la storica dimora su un promontorio del lago di Como a Tremezzina, taglia per l'ottava volta consecutiva il traguardo di Bene del FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano, più visitato d'Italia con oltre 142.597 presenze a fine settembre, numero che ha superato anche il bilancio record del 2019 - con provenienze principali da Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania, USA e Spagna, ma anche Ucraina, Romania, Polonia e India - e oltre 200 fra matrimoni e proposte di nozze.

La stagione turistica post pandemia è stata da tutto esaurito da aprile ad ottobre, e ora si vuole scommettere su tutto l'anno. "Al termine di una stagione estiva in cui Villa del Balbianello ha superato ancora i record di presenze, il FAI investe ulteriormente confermando il prolungamento delle aperture con una serie di iniziative autunnali e invernali pensate con e per il territorio, capaci di far cogliere ai visitatori il fascino del Lago in ogni stagione" commenta Giuliano Francesco Galli, Area Manager FAI Lombardia Prealpina.

In programma ci sono cene, trekking alla scoperta del territorio, tour delle ville storiche del Lario sino all'inizio del 2023. (ANSA).