Visite guidate gratuite ad Archivi Generali Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 06 OTT - Gli archivi di Generali a Trieste organizzano due approfondite visite guidate gratuite (di circa un'ora e mezzo), il 14 e il 21 ottobre, per esplorare i locali ricchi di documenti importanti e singolari. E' il caso, ad esempio, della richiesta di assunzione di un potenziale impiegato che diventerà poi incredibilmente famoso negli anni a venire, Franz Kafka. La richiesta dello scrittore ceco sarà accolta e resterà impiegato alle Assicurazioni Generali nel biennio 1907-1908. Ma c'è tra gli scaffali anche l'assicurazione spaziale del primo astronauta italiano, e carte che documentano la missione di Umberto Nobile al Polo Nord nel 1928. Gli archivi del gruppo, assieme ad altri 43 in Italia, saranno aperti al pubblico in seno all'ottava edizione di Archivi Aperti organizzata da Rete Fotografia, dal titolo "Conservare il futuro. Quale design per gli archivi fotografici tra nuove tecnologie e rivoluzione digitale?". La scoperta del patrimonio storico-artistico conservato a palazzo Berlam porterà a esplorare storie di ogni giorno di persone provenienti da Italia, Europa e dal resto del mondo testimoniate in fotografie, oggetti e documenti (la prenotazione alle visite, aperta fino alle 17 del giorno precedente, è obbligatoria e si effettua scrivendo a: archiviostoricogenerali@generali.com. o telefonando al 040.6743100). (ANSA).