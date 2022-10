Torna a casa, a Palazzo Barberini il busto di Urbano VIII

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Un ritorno a casa, in un luogo che secoli fa è stato 'familiare': è vissuto così, tra emozione e orgoglio, l'arrivo da Firenze a Palazzo Barberini del busto in bronzo di Urbano VIII eseguito da Gian Lorenzo Bernini nel 1658, opera eccezionalmente concessa in prestito dal Principe Corsini alle Gallerie Nazionali di Arte Antica. A partire dal 6 ottobre (e fino al 30 luglio 2023) il busto sarà esposto per la prima volta nella storia accanto al suo 'prototipo', la versione in marmo del Ritratto di Urbano VIII (datata 1655 circa, quindi quasi coeva) appartenente alla collezione del museo, nella Sala Sacchi tutta dedicata ai protagonisti della famiglia Barberini.

Un'occasione unica quindi, non soltanto per ammirare lo straordinario talento del Bernini, ma anche per riflettere sugli esiti mirabili di un sodalizio duraturo e prolifico tra l'artista e il suo committente Maffeo Barberini, salito nel 1623 al soglio pontificio con il nome di Urbano VIII. Bernini infatti fu chiamato più e più volte a rappresentare il Papa, anche oltre la sua morte (avvenuta nel 1644), forgiando ritratti capaci di fondere insieme l'identità del soggetto e il solenne magistero dell'investitura. Ma proprio perché artista eccelso, come dimostra il confronto diretto tra le opere oggi finalmente possibile in una stessa stanza, Bernini riuscì in ogni lavoro a 'rielaborare' l'immagine del suo illustre soggetto, per renderla imperitura andando comunque avanti nella sua ricerca, apportando dunque differenze visibili pur partendo da elementi iconografici comuni. "Siamo davvero orgogliosi di questo ritorno a casa", ha detto oggi Sabina Corsini, giunta a Roma per partecipare alla presentazione dell'opera. "L'opera era qui alla fine del 1600", ha aggiunto la direttrice delle Gallerie Nazionali Flaminia Gennari Santori, confermando l'inizio di un "cammino che potrebbe forse portare verso l'acquisto da parte del museo: il destino naturale di un'opera del genere è la fruizione pubblica". (ANSA).