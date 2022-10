Colosseo, al via la gara per i servizi di biglietteria

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Il ministero della Cultura rende noto che è stato pubblicato il bando di gara europea per l'affidamento in appalto dei servizi di biglietteria presso il Parco Archeologico del Colosseo, che prevede un importo massimo stimato di circa 20 milioni di euro e una durata contrattuale di 48 mesi in cui l'aggiudicatario sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del miglior rapporto qualità prezzo e i requisiti di partecipazione prevedono, tra l'altro, che i concorrenti dovranno aver eseguito negli ultimi cinque anni uno o più contratti a favore di committenti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi di biglietteria per un numero medio annuo di biglietti emessi pari ad almeno 1.000.000 di titoli di accesso.

Il 3 novembre 2022 è il termine ultimo per la presentazione delle offerte.

L'intera documentazione di gara, comprensiva del capitolato tecnico, è disponibile all'indirizzo https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/gara-servizi-d i-biglietteria-per-il-parco-archeologico-del-colosseo. (ANSA).